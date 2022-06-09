رجل يحقّق حلمه ويمتهن الرقص الشرقي... وهذا ما كشفه في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

أطلّ الراقص رماح في حلقة "أحمر بالخط العريض" وتحدى المجتمع الّذي يعتبره عدوه الأول.

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LBCI News Lebanon

أطلّ الراقص رماح في حلقة "أحمر بالخط العريض" على شاشة الـLBCI مع الإعلامي مالك مكتبي، وتحدى المجتمع الّذي يعتبره عدوه الأول، وذلك بسبب التنمر والإهانات المستمرة الّتي يتعرض لها نتيجة السعي وراء حلمه.

ببدلة رقص تقليدية "نسائية"، أدّى رامح وصلة رقص شرقي في استديو البرنامج، حيث أطلق العنان لنفسه غير مبال لآراء المجتمع بأكمله.

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وتحدّث رامح عن حبه لوالدته، الّتي لطالما ساندته في قراراته، وعن تكريس حياته للاهتمام بها، مضيفاً أنه لم يلتق قطّ بوالده الذي توفي منذ زمن طويل.

كما أخبر رامح الإعلامي مالك مكتبي أن مجال عمله جعله يفترق عن عائلته، وأن "عدم تقبله" أدى إلى خلافٍ كبير مع أشقائه وشقيقاته.