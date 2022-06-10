ما حقيقة هذه الصورة؟

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تلفت عادة الصور القديمة انتباه المتابعين، ومن بينها، صورة قيل انها التقطت في مصحّ نفسي روسيّ عام 1957، وتوثّق ظاهرة خفيّة جعلت عدداً من النساء معلّقات على جدار.لكن وبحسب ميزان فرانس برس للتحقق من الاخبار الكاذبة، تبين أن هذه الصورة أخذت من عرض لمصمّمة الرقص الألمانيّة الراحلة بينا باوش.(يمكنكم مشاهدة فقرة الاخبار الكاذبة التي تحمل أخبارا متنوعة وصورا وفيديوهات، نبيّن مدى حقيقتها، وذلك في الفقرة الثانية من كل حلقة من برنامج "للتوضيح" الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد).