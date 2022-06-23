الشيف عمر... حين يصنع فن الطبخ من لاجئ نجماً عالمياً عبر الإنترنت!

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض بعنوان "إسمي لاجئ" الشيف عمر
الذي تحدّث عن قصّة نجاحه التي تعدّ مثالاً حيّاً لكلّ من يحاول الوصول إلى أهدافه.
وفي التّفاصيل، فأكّد الشيف السوري أن بدايته كانت صعبة، إلّا أنّه استطاع من خلال عالم الطّبخ أن يسطّر قصّة نجاح ويطّل من تركيا إلى العالم أجمع من خلال قناته على يوتيوب التي تضمّ اليوم ملايين المشتركين.
وقال الشيف عمر إنّه قام بثورة جديدة في عالم الطّبخ والتّقديم بعيداً عن كل ما هو تقليدي وممل، وأضاف الفكاهة والكوميديا والبساطة ليشعر النّاس أنّ كل المحتوى يمثّلهم.
وبالإضافة إلى ذلك، فيستفيد الشيف عمر من مهارته في مجال الطبخ وأسلوبه الفريد ليقوم في كل فترةٍ بحملات خيرية لمصلحة بلده سوريا، وذلك من خلال مشاهدة محتواه فحسب.
وقد نصح الشيف عمر الجميع بأن يعملوا على أفكار مميّزة ويبنوا هويّة حقيقية وعفوية خاصّة بهم، وأن يتحلّوا بالثقة والطاقة الإيجابية والصبر للوصول إلى مبتغاهم.
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