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23 حزيران 2022 - 07:59
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الطفلة إلهام تخطف القلوب في أحمر بالخط العريض... تبيع الأساور لتشتري منزلاً يجمعها بوالدها ولو لليلة واحدة!

الطفلة إلهام تبيع الأساور لتشتري منزلاً يجمعها بوالدها ولو لليلة واحدة! Lebanon, news ,lbci ,أخبار مالك مكتبي, لاجئ, إلهام,أحمر بالخط العريض,الطفلة إلهام تبيع الأساور لتشتري منزلاً يجمعها بوالدها ولو لليلة واحدة!
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الطفلة إلهام تخطف القلوب في أحمر بالخط العريض... تبيع الأساور لتشتري منزلاً يجمعها بوالدها ولو لليلة واحدة!
Lebanon News
حلّت الطفلة إلهام التي تكمل في شهر أيلول المقبل التسع سنوات من عمرها ضيفةً على حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض مع الإعلامي مالك مكتبي.

وقد خطفت الطفلة السّورية إلهام قلوب المشاهدين بقصّتها المؤثرة، إذ أخبرت أنّها تبيع الأساور وغيرها من الأكسسوارات اليدوية الصّنع لتشتريَ منزلاً جديداً وتنام بجانب والدها ولو لليلة واحدة.
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وسردت إلهام أنّها تعيش في منزل جدّتها الصغير، وبالتالي يضطر والدها، سائق التاكسي في طرابلس، إلى النوم في السيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، استقبل مالك مكتبي الوالد الذي شرح كيف تأثّر عمله بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب، مشيراً إلى الخيارات البديلة التي قد يلجأ إليها أحياناً لتأمين لقمة عيشه.

وفي النهاية، استطاع فريق برنامج "أحمر بالخط العريض" أن يرسم الضحكة على وجه الطّفلة إلهام وأن يحقق حلمها بالنّوم بجانب والدها.


لمشاهدة الحلقة الكاملة من أحمر بالخط العريض، اضغطوا هنا.
 
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