"حلاوة" كرة السلة مستمرة على الـ"LBCI"

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ارتبط التاريخ الحديث لكرة السلة اللبنانية، الذي بدأ في العام 1993 وحتى الآن، بالمؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال التي واكبت نهضة اللعبة، التي تخطّت حدود الوطن بعد سنوات قليلة.واذا ما كانت الانطلاقة الواعدة للكرة البرتقالية بدأت على صعيد الأندية التي حققت نتائج مميزة على الصعيد العربي والاقليمي(غرب آسيا) والقاري وما رافقها من مشهد ما زال ماثلاً في اذهان الكثيرين من الشعب اللبناني من احتفالات شعبية مع مواكبة ميدانية من تلفزيون الـLBCI، فإنّ الترابط الوثيق بين كرة السلة وبين الـLBCI تخطّى حدود الأندية الى منتخبات لبنان وعلى رأسها منتخب لبنان للرجال الذي حقّق نتائج مميّزة على صعيد دول غرب آسيا وبطولة الأمم الآسيوية، بحيث احتل المركز الثاني عامي 2001 و2005 وتأهل الى نهائيات كأس العالم في انديانابوليس (الولايات المتحدة الأميركية) عام 2002 وفي اليابان عام 2006 وحلوله وصيفاً للمرة الثالثة لبطولة الأمم الآسيوية في العام 2007 وصولاً الى المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي في تركيا عام 2010. فالـ LBCI واكبت مباريات منتخب لبنان في بطولات العالم من مكان الحدث مباشرة على الهواء. فهل ننسى انتصارات منتخب الأرز على فرنسا (74-73) وعلى فنزويلا(82-72) القويتين (عام 2006) وعلى كندا (2010) وغيرها في مشهد لن يفارق مخيلتنا؟استمرت العلاقة الوثيقة بين الـLBCI و كرة السلة التي دخلت الى كل بيت، وباتت الـLBCI "صلة الوصل" بين لبنان والاغتراب عبر المنتخبات والأندية اللبنانية التي حققت نجاحات على غير صعيد.المسيرة تتواصل والحكاية تستمر بين التوأمين، فالـLBCI لم تخذل محبّيها وها هي تواكب منتخب لبنان في مسيرته ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام عام 2023 في اليابان والفيليبين واندونيسيا. وبعد نقلها مباراتي "النافذة الأولى" ضد اندونيسيا عبر قناة الـ LB2 التابعة لها مباشرة على الهواء مع استوديو تحليلي لاقى الصدى الايجابي لدى كل من شاهد المباراتين، وبعد نقل "النافذة الثانية" من عمّان بين المنتخبين الأردني واللبناني والمواجهة بين المملكة العربية السعودية ومنتخب الأرز في مدينة جدّة السعودية. عشّاق كرة السلة سيكونون في تموز 2022 على موعد مع مباراتي"النافذة الثالثة"، اذ سيحتضن مجمّع نهاد نوفل مباراة لبنان والاردن عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة (1 تموز) المقبل بتوقيت بيروت، على ان يحتضن الملعب المذكور ايضاً مباراة لبنان والمملكة العربية السعودية الاثنين 4 تموز في التوقيت عينه. ويسعى منتخب الأرز لحسم المباراتين لمصلحته وتصدّر مجموعته والتأهل الى الدور الثاني الحاسم من التصفيات.الـ"LBCI" ستواكب منتخب لبنان من خلال البثّ التلفزيوني المباشر للمبارتين على محطة "LB2" المتفرّعة منها، و"Live Streaming" على "LB2" عبر الإشتراك في الموقع الإلكتروني. وللمرة الثالثة على التوالي، ،سيقوم المعلّق الأردني الشهير أشرف سمارة (لاعب دولي كبير سابق) بالتعليق على المباراتين المذكورتين مباشرة على الهواء وسيسبقهما استوديو تحليلي، كما بدأت التقارير اليومية خلال نشرة أخبار الـLBCI التي تتناول المباراتين المذكورتين وتحضيرات منتخب لبنان وتشكيلته وارشاد الجمهور على نقاط بيع بطاقات الدخول الى الملعب. وسيقّدم برنامج "نهاركم سعيد" الذي يبث يومياً قبل الظهر حلقة خاصة عن المبارتين لاستضافة اداريين ومدربين ولاعبين حاليين وسابقين في كرة السلة، وذلك قبل ظهر الجمعة 1 تموز المقبل.وسمارة غنيّ عن التعريف، فقيل عنه انه "مقاتل السلة الذي اصبح صوتها على الشاشة" وعن جدارة وهذا ما سيضيف على التعليق رونقاً خاصة ان الغالبيية الساحقة من أيناء الوطن العربي يشيدون بطريقة التعليق للاعب الأردني السابق.ويقول سمارة: "سعيد جدا و أشعر بالفخر بأنني سأقوم بالتعليق مجدداً على شاشة الـLBCI، هذا الحدث الكبير كان لا بد أن يكون من خلال محطة عملاقة شهدت وساهمت وما زالت في بناء لعبة كرة السلة العربية واللبنانية لا بل الآسيوية، ويسرّني التعاون مجدداً مع LBCI، اشكر القيّمين على المحطة على ثقتهم و اختيارهم لي، لتكون البداية أيضاً للأحداث القادمة".كل التوفيق للبنان في مباراتيه ضد الأردن والسعودية....