نانسي عجرم نجمة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022 الأحد 24 تموّز على الـ"LBCI"

بدأ العدّ العكسي لإطلاق حفل انتخاب "ملكة جمال لبنان 2022"

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LBCI News Lebanon

بدأ العدّ العكسي لإطلاق حفل انتخاب "ملكة جمال لبنان 2022"، الذي تُنظّمه الـ"LBCI" بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية ليل الأحد 24 تمّوز من الشهر الجاري.

يُقام هذا الحدث الجمالي الثقافي والإعلامي المُنتظَر في مُجمّع "الفورم دو بيروت Forum de Beyrouth" في قلب عاصمة الثقافة والجمال بيروت، ومفاجأة الحفل ستكون النجمة نانسي عجرم التي ستُحيي السهرة.

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ما هي الأغنيات التي ستُقدّمها نانسي في حفل الإنتخاب؟ كيف ستكون إطلالاتها؟ ماذا عن أسماء الصبايا المُشاركات؟ من سيكون مقّدم أو مُقدّمة الحفل؟ ومن هم أعضاء لجنة التحكيم؟

بانتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل، تستمرّ التحضيرات لهذا الحدث السياحي والجمالي الأبرز، في رسالة عنوانها الأمل الدائم بنهوض لبنان.