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28 تشرين الأول 2022 - 13:04
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اليكم كل ما عليكم أن تعرفوه عن الكوليرا... باختصار

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اليكم كل ما عليكم أن تعرفوه عن الكوليرا... باختصار
Lebanon News
مع انتشار الكوليرا في لبنان، قدّد برنامج "للتوضيح" أجوبة مختصرة على كل التساؤلات التي تنتشر في سياق هذا الموضوع.

كيف ينتقل الكوليرا؟ هل اللمس وتبادل الاغراض يساهمان ينقل العدوى؟ ماذا عن الكمامة؟

اضافة الى كل ذلك، يوضح طبيب الامراض الجرثومية د. جاك شقير، سبل الوقاية من طرق تعقيم وغيرها، ويشرح العلاج وما هي الادوية المتخذة، ويقدم النصائح والحقائق عن كل هذا الموضوع، في مقابلة اجرتها الاعلامية مايا عيد.
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