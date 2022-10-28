اليكم كل ما عليكم أن تعرفوه عن الكوليرا... باختصار

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مع انتشار الكوليرا في لبنان، قدّد برنامج "للتوضيح" أجوبة مختصرة على كل التساؤلات التي تنتشر في سياق هذا الموضوع.كيف ينتقل الكوليرا؟ هل اللمس وتبادل الاغراض يساهمان ينقل العدوى؟ ماذا عن الكمامة؟اضافة الى كل ذلك، يوضح طبيب الامراض الجرثومية د. جاك شقير، سبل الوقاية من طرق تعقيم وغيرها، ويشرح العلاج وما هي الادوية المتخذة، ويقدم النصائح والحقائق عن كل هذا الموضوع، في مقابلة اجرتها الاعلامية مايا عيد.***لمشاهدة الحلقة عبر الموقع الالكتروني***لمشاهدة الحلقة عبر فايسبوك ، اليكم الفيديو ادناه: