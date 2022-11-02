لأول مرة احتفال موسيقي في مستشفى بعبدا الحكومي دعماً له وللكونسرفتوار الوطني

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في إطار خطة دعم المعهد الوطني العالي للموسيقى والعاملين فيه ودعم مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، دعت رئيسة المعهد د. هبة القواس إلى احتفال موسيقي بعنوان "MUSIC HEALS" برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ووزير الصحة د. فراس الأبيض.تعزف في الاحتفال الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، والأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج. مع الضيوف: يوسف الخال، كارين راميا وجوزيف العيسى، وأنطوان وديع الصافي في ظهور خاص. كما يتضمن البرنامج تحية خاصة لأعمال الأخوين صباغ.الاحتفال هو يوم الجمعة ٤ تشرين الثاني الساعة الثامنة والنصف مساء، في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي ويعود ريعه لمستشفى بعبدا لتغطية الاستشفاء لجميع العاملين في الكونسرفتوار.تباع البطاقات في جميع فروع Virgin Ticketingboxoffice