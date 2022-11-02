اخبار البرامج
02 تشرين الثاني 2022 - 06:29
Back

لأول مرة احتفال موسيقي في مستشفى بعبدا الحكومي دعماً له وللكونسرفتوار الوطني

تعرضه الـ"LBCI" بعد غد الجمعة الساعة التاسعة والنصف مساءً Lebanon, news ,lbci ,أخبار هبة القواس, مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي,المعهد الوطني العالي للموسيقى,تعرضه الـ"LBCI" بعد غد الجمعة الساعة التاسعة والنصف مساءً
episodes
لأول مرة احتفال موسيقي في مستشفى بعبدا الحكومي دعماً له وللكونسرفتوار الوطني
Lebanon News
في إطار خطة دعم المعهد الوطني العالي للموسيقى والعاملين فيه ودعم مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، دعت رئيسة المعهد  د. هبة القواس إلى احتفال موسيقي بعنوان "MUSIC HEALS" برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ووزير الصحة د. فراس الأبيض.

تعزف في الاحتفال الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، والأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج. مع الضيوف: يوسف الخال، كارين راميا وجوزيف العيسى، وأنطوان وديع الصافي في ظهور خاص. كما يتضمن البرنامج تحية خاصة لأعمال الأخوين صباغ.
الإعلان

الاحتفال هو يوم الجمعة ٤ تشرين الثاني الساعة الثامنة والنصف مساء، في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي ويعود ريعه لمستشفى بعبدا لتغطية الاستشفاء لجميع العاملين في الكونسرفتوار.

تباع البطاقات في جميع فروع Virgin Ticketingboxoffice

تعرضه الـ"LBCI" بعد غد الجمعة الساعة التاسعة والنصف مساءً.
الإعلان
إقرأ أيضاً