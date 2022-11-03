الطفلة مايا تكشف عن وجهها للمرّة الأولى في أحمر بالخط العريض... ومالك مكتبي يردّ على المتنمرين بأجمل الكلمات: "إنت حلوة كتير"

الإعلان

في الجزء الثاني من حلقة "مواهب أطفال" في الموسم الجديد من برنامج "أحمر بالخط العريض"، اختار الإعلامي مالك مكتبي أن يُسلّط الضوء على موضوعٍ مهمّ يُؤثّر بالكثير من الأطفال وقد يُغيّر مصير حياتهم.تُعاني الطفلة مايا من التنمّر داخل مدرستها... وخارجها. أمّا السبب فهو نوع من الوحمة على وجهها وتحديداً أسفل عينها اليُمنى.وكي تتجنّب التنمّر، والكلمات القاسية التي كانت تُطلق عليها من قبل رفاقها في المدرسة واخوتها في المنزل ومنها "بشعة ومشوّهة وساحرة"، عمدت أولاً مايا إلى إخفاء وجهها بشعرها لكنها سرعان ما قرّرت ترك المدرسة.بكلماتٍ نابعة من القلب، شفى مالك مكتبي قلب الطفلة مايا المكسور عندما قال لها "إنتِ حلوة كتير كتير"، ووعدها بأن يُساعدها وأن يُعيدها إلى المدرسة. لذا قرّرت مايا للمرّة الأولى أن ترفع شعرها عن وجهها وتكشف عن جمال وجهها للعالم.