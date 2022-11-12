توضيح كتم القيد... توريث من جيل الى جيل وروايات تدخلكم الى عالمهم

"مكتومو القيد"، اشخاص حرموا من الهوية اللبنانية، لأسباب مختلفة. وهؤلاء محرومون من حقوقهم المدنية والشخصية. ومثالا على ذلك، هذه العائلة المتجذرة، التي ترث كتم القيد من جيل الى جيل، والتي روت قصتها ضمن برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI. فالجدّ كان مكتوم القيد وورثها لأولاده فأحفاده . للوالد 14 اخوة مكتومي القيد. وهم تزوجوا بدورهم وأسسوا عائلة.

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مكتومو القيد يروون قصتهم... ادخلوا الى عالمهم!



يتحدث أحد افراد العائلة، عبر برنامج "للتوضيح" تقدمه الاعلامية مايا عيد، عن المشاكل التي واجههوها. فبالنسبة للشاب عبدالله مهنا، استمرّ في الدراسة، وتمكن من العثور على عمل في احدى المنظمات، الا انه يرفض الزواج طالما لم يتم تسوية وضعه، قائلا: "لا اريد أن اظلم اولادي معي، ظلمتني الحياة ولا اريد توريث ذلك لهم "هني ما ذنبن"، فالارتباط يعني يجب تأسيس منزل باسمي ، وشراء سيارة باسمي كي اتمكن من تأسيس عائلة".

أما عمّه حسين خضر مهنا، الأب لـ 5 اولاد، يتحدث عن الظلم الذين عاشوه جميعا، من جيل الى جيل. لكنه قرر الزواج كما اخوته، بسبب الأمل بتسوية اوضاعهم مع الوقت، وهذا ما لم يحصل حتى الحين. كل جيل يلوم جيل، الا ان الفرق ان الجيل الجديد لا يريد الزواج لعدم توريث ذلك لاولاده وتدمير حياته.

اما سليمان علي اسماعيل ، يروي عن سقوط اسمه سهوا، في حين اخوته الـ 11 تم اصلاح اوضاعهم وحصلوا على هوية. ابنته تعرضت للتنمر، وشعرت بأنها ليست ضمن هذا المجتمع ، حتى أن ارتباطها بحبيبها لم يكتمل بسبب فقدانها للهوية الرسمية. أما ابنه فلم يتمكن من ايجاد الوظيفة التي يحلم بها، فعمل في الميكانيك، هو الذي تدمرت نفسيته عندما قارن حياته بالآخرين.