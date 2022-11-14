الاطفال اكثر عرضة للكوليرا... عيد عازار لـ "للتوضيح": العوارض لدى الصغار أكثر حدّة

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بدا لافتاً، في تقارير وزارة الصحة اليومية بشأن الكوليرا، نسبة الاصابات لدى الاطفال التي تبين انها الأعلى بين الفئات العمرية. من هنا، أوضح طبيب الامراض الجرثومية د. عيد عازار أن نوعية النظافة لدى الاطفال تختلف عن الكبار، وكمية المياه في اجسام الاطفال قليلة، وعند خسارتها عبر الاسهال تتظهر العوارض بشكل اكبر، وبالتالي تكون اكثر حدّة.أما العلاج الاساسي للكوليرا لدى الاطفال، شرح عازار عبر برنامج "للتوضيح"، انه ليس المضاد الحيوي الذي يعتبر ثانوياً، بل عبر تعويض الخسائر بالسوائل، وتحيدا من خلال شرب المياه أم ما يشبه المصل.وحذر انه في حال وجود اسهال قوي لدى الطفل، وفقدانه للطاقة، هناك ضرورة للتوجه الى طوارئ المستشفى. ونصح عازار بمراقبة الطفل والاسهال في حال حصوله، للتمكن من السيطرة عليه في اسرع وقت.