مادونا مطر تشرح عبر "للتوضيح" ما عليكم معرفته عن تعقيم الخضار والفواكه والمياه لتفادي الكوليرا...

نفت طبيبة الامراض الجرثومية مادونا مطر وجود بكتيريا لا تموت بالغليان، في ما خص موضوع الكوليرا.

وأوضحت أن الاصابة بالكوليرا تكون إما عبر شرب المياه ام تناول الطعام، والهريان الذي تعانيه البنى التحتية في لبنان تفاقم الازمة، مع انخلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وغياب الكهرباء الضرورية للتكرير.

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وأشارت عبر برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI، الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، الى أن بعض الابار قد يكون ملوثاً كما بعض صهاريج المياه، وبالتالي، يجب وضع الكلور في الصهاريج ام في الخزانات. وشرحت، ان وضع نقطتين من الكلور او الغليان يكون كافياً لقتل الجرثومة قبل شرب المياه.

أما بالنسبة للأطعمة، وتحديدا في المناطق التي تنتشر فيها الكوليرا، شرحت أن الخضار لالأكثر خطورة هي الورقيات، كالخس والبقدونس وغيرها، إذ هناك صعوبة بتنظيفها في حال كان جرى ريّها بمياه ملوثة. ونصحت بأن يكون الخضار الموجود في منطقة تنتشر فيها الكوليرا، مسلوقاً أم مطبوخاً، اما بالنسبة للفواكه الموجودة على الاشجار والعالية عن الارض، فالتعقيم الجيد كافٍ لتنظيفها، ويمكن اضافة الى ذلك، تقشيرها، خصوصا الفواكه التي تحتوي على الاسيد كالحامض والليمون.

تجدر الاشارة الى انه تم أخذ عينات زراعية من قبل الدولة، من مختلف المناطق، للتأكد من غياب الكوليرا أو وجوده.

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