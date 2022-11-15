لمى الطويل لـ "للتوضيح": لاجراء فحوصات المياه في المدارس... والمسؤولية مشتركة

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شددت رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى الطويل على أهمية اجراء فحوصات في المدارس للتأكد من خلو المياه من الكوليرا، اضافة الى التوعية وتشديد الاجراءات.واشارت عبر برنامج "للوضيح" عبر الـ LBCI الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، الى ضرورة التضامن والتعاضد بين الاهل والمدرسة، عبر لجان الاهل، والقيام بفحص مصادر المياه وتزويد وزارة التربية بالنتائج، ومن جهة اخرى، ضرورة التزام الاهالي بالوقاية في المنزل، اذ أن كل ذلك قد ينقذنا من أي كارثة، بحسب الطويل.اما من ناحية التكاليف، قالت: "لا يمكن الضغط اكثر على الاهالي لجلب كميات المياه من المنزل، لذلك من الافضل استخدام المياه في المدارس بعد التأكد من عدم تلوثها. ووزارة التربية مسؤولة عن المدارس الرسمية، اما المدارس الخاصة فأقساطها بالدولار".واوضحت ان هذا التعاون يخدم مصلحة الجميع ، إذ ان المسؤولية مشتركة ووطنية، وكل ذلك كي لا نصل الى كارثة خصوصا أن الخوف الاكبر هو عدم اكمال العام الدراسي، وبالتالي، تبقى الوقاية خير من العلاج.