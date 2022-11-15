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15 تشرين الثاني 2022 - 13:06
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لمى الطويل لـ "للتوضيح": لاجراء فحوصات المياه في المدارس... والمسؤولية مشتركة

لمى الطويل لـ "للتوضيح": لاجراء فحوصات المياه في المدارس... والمسؤولية مشتركة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكوليرا, المدارس, المياه,لمى الطويل,لمى الطويل لـ "للتوضيح": لاجراء فحوصات المياه في المدارس... والمسؤولية مشتركة
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لمى الطويل لـ &quot;للتوضيح&quot;: لاجراء فحوصات المياه في المدارس... والمسؤولية مشتركة
Lebanon News
شددت رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى الطويل على أهمية اجراء فحوصات في المدارس للتأكد من خلو المياه من الكوليرا، اضافة الى التوعية وتشديد الاجراءات.

واشارت عبر برنامج "للوضيح" عبر الـ LBCI الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، الى ضرورة التضامن والتعاضد بين الاهل والمدرسة، عبر لجان الاهل، والقيام بفحص مصادر المياه وتزويد وزارة التربية بالنتائج، ومن جهة اخرى، ضرورة التزام الاهالي بالوقاية في المنزل، اذ أن كل ذلك قد ينقذنا من أي كارثة، بحسب الطويل.
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اما من ناحية التكاليف، قالت: "لا يمكن الضغط اكثر على الاهالي لجلب كميات المياه من المنزل، لذلك من الافضل استخدام المياه في المدارس بعد التأكد من عدم تلوثها. ووزارة التربية مسؤولة عن المدارس الرسمية، اما المدارس الخاصة فأقساطها بالدولار". 

واوضحت ان هذا التعاون يخدم مصلحة الجميع ، إذ ان المسؤولية مشتركة ووطنية، وكل ذلك كي لا نصل الى كارثة خصوصا أن الخوف الاكبر هو عدم اكمال العام الدراسي، وبالتالي، تبقى الوقاية خير من العلاج.
 
الحلقة الكاملة في الفيديو أدناه: 
 

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