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17 تشرين الثاني 2022 - 05:36
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لحظات صمت تختصر معاناة طويلة لامرأة معنفة... هل نجح مالك مكتبي في الحصول على تعهّد من زوجها بعدم التعرّض لها مرّة أخرى؟

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لحظات صمت تختصر معاناة طويلة لامرأة معنفة... هل نجح مالك مكتبي في الحصول على تعهّد من زوجها بعدم التعرّض لها مرّة أخرى؟
Lebanon News
تناول مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" مسألة "العنف ضدّ المرأة" التي تعدّ من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم.

وفي حين تبقى معظم حالات العنف غير مبلّغ عنها بسبب الخوف أو انعدام العقاب الجدّي، توجّهت أم ختام إلى الإعلامي مالك مكتبي وطلبت مساعدة ابنتها التي تتعرّض للعنف من قبل زوجها.
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وعند حضورها برفقة زوجها حسن، اختصرت ختام معاناتها الطويلة بصمتها بوجه العنف والتهديد وأكّدت أنّها لا تتكلّم بسبب أولادها. ومن جهة أخرى، ربط حسن عنفه ضدّ زوجته بالوضع الاقتصادي الصّعب في البلاد.

وبعدما كان صمتها الجواب الوحيد للأسئلة كافّة الّتي وُجّهت إليها، دعا مالك مكتبي حسن إلى التعهّد أمام كاتب العدل والمحكمة والجميع بعدم التعرّض لها مرّة أخرى.
 
لمشاهدة الحلقة الكاملة من أحمر بالخط العريض، اضغطوا هنا.

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