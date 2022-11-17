غسل القدمين والخضوع لقوانينه... محمّد يعتبر المرأة أداة لتلبية رغباته تماماً كالدّمية!

محمّد يعتبر المرأة أداة لتلبية رغباته تماماً كالدّمية!

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LBCI News Lebanon

أثار السيد محمد، ضيف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض الجدل بسبب تصريحاته التي تجعل من المرأة دمية بلا أحاسيس تلبّي رغباته فحسب.