غسل القدمين والخضوع لقوانينه... محمّد يعتبر المرأة أداة لتلبية رغباته تماماً كالدّمية!

أثار السيد محمد، ضيف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض الجدل بسبب تصريحاته التي تجعل من المرأة دمية بلا أحاسيس تلبّي رغباته فحسب.
ويرى محمّد أنّ الزوجة المثالية هي التي تغسل قدميه، لا تملك الهاتف الخلوي، لا تجلس معه على المائدة لتناول الطّعام، بل تحترمه وتقدّره ولا تنشغل عنه، وتلبّي طلباته كافّة بما في ذلك الجنسية حتّى في حال لم تكن تريد ذلك.
ويرفض محمّد إعطاء المرأة الحرية الكاملة بل يريدها أن تخضع لـ"قوانينه".
كيف كانت المواجهة بين محمّد وسمر التي تعارضه؟
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