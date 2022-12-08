رحلة طويلة ومحاولات وصلت إلى حائط مسدود..."أمّ مصطفى" تلجأ إلى أحمر بالخط العريض وتلتقي ابنها بعد 18 عاماً!

الإعلان

انضمّت قصّة "أمّ مصطفى" إلى مجموعة القصص التي يعالجها الإعلامي مالك مكتبي في برنامج أحمر بالخط العريض.وفي حلقة هذا الأسبوع، استضاف مالك مكتبي، حميدة، "أم مصطفى"، التي وصلت إلى لبنان ولجأت إليه بحثاً عن ابنها الذي فارقته طوعاً منذ 18 عاماً.ورَوت "أم مصطفى" رحلة عذابها التي بدأت بعمر الـ12 سنة عندما أُجبرت على الزّواج من رجلٍ لبناني من دون أن تَبلُغ. وشرحت "حميدة" كيف حملت بابنها مصطفى من دون علاقة جنسية وكيف تعرّضت لمختلف أنواع الذلّ والعنف الجسدي والمعنوي حتّى تخلّصت من زوجها مقابل التنازل عن ابنها بضغطٍ من أهلها.وفي قسم آخر، حلّت عمّة مصطفى "نسيبة" ضيفةً على الحلقة وتحدّثت عن السنوات التي قضتها وهي تربّي مصطفى وتضحّي بحياتها من أجله، رافضةً أن تستغني عنه ومعتبرةً أنّها الأم الفعليّة له.وفي نهاية الحلقة، لقاء مؤثّر جَمَع "أم مصطفى" بابنها الذي انهال عليها بأسئلته البريئة التي جَمعت بين الفرح من جهة والاستغراب والعتب من جهة أخرى.