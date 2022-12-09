مصطلحات سياسية تاريخية نسمعها عادة... ما معناها؟

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مصطلحات سياسية عديدة نسمعها ولكن أحياناً إما لا نفهم معناها الحقيقي، إما يتم تحريفه من قبل البعض.ومن هذه المصطلحات، على سبيل المثال لا الحصر، وبشكل موجز جداً:- بروليتاريا: أي الطبقة الكادحة وعامة الشعب- براغماتية: أي عملانية- بيروقراطية: أي الروتين والعمل الاداري- تكنوقراط: أي متخصصة وتقنية- راديكالية: أي العودة للجذوروالمزيد من تفسيراتها، كما مصطلحات أخرى مثل ديماغوجيا، ايديولوجيا، الشعوب السامية، الديمقراطية، التيوكراط، الفدرالية واللامركزية، العلمانية، الامبريالية، راسمالية، توتاليتارية، الفرق بين الاريستقراطية والبرجوازية، الجيوبوليتيك، الانتروبوليجية، الميتولوجيا... كلّها أوضحناها مع استاذ التاريخ روني خليل خلال حلقة برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI مع الاعلامية مايا عيد.هذه المصطلحات غالباً ما يتمّ استخدمها في ملفات عدة، خصوصا من قبل بعض السياسيين، وبالتالي معناها الحقيقي والدقيق، أصبح بين يديكم اليوم، ومع أنها مصطاحات تاريخية الا انها لا تزال تنطبق على الواقع الراهن.للاطلاع على الحلقة الكاملة عبر الموقع الالكترونيلمشاهدة والاستماع الى التوضيح عبر ، اليكم الفيديو أدناه: