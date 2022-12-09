عن ارتفاع الاسعار... شمس الدين لـ "للتوضيح": رفع الدولار الجمركي سيرفع كل الاسعار حتى المعفاة بشكل غير مباشر

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مع قرار رفع الدولار الجمركي الى الـ 15000 ل.ل.، ارتفعت معه الاسعار. وبالرغم من الحديث عن سلع معفاة، يبدو أن الزيادات ستطالها بشكل غير مباشر.فتكلفة النقل والتغليف وغيرها التي سترتفع، ستؤثر بشكل غير مباشر على السلع المعفاة من مواد استهلاكية وغذائية وغيرها، اضافة الى أن عامل الـ TVA سيدخل ايضاً الى الخطّ.ويقول الباحث في الدولية للمعلومات عبر برنامج "للتوضيح" الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، عبر الـLBCI: "رفع الدولار الجمركي سيرفع كافة الاسعار بما فيها الدواء لأن هناك دورة اقتصادية فيها عدة عناصر، ويكتفي ان يرتفع عنصرا واحدا لترتفع الكلفة".واضاف: "الارتفاع قد تصل بحسب السلعة ما بين 3% وصولا الى 20%". وتابع: "لدينا رسم جمركي ولدينا الـTVA ، وهناك سلعة معفية من الدولار الجمركي ولكن خاضعة للـ TVA".وقدّم شمس الدين أمثلة تظهر مدى ارتفاع سعر بعض السلع، ومنها: "كيلو البنّ 15 الف ليرة لبنانية، مولد الكهرباء سيرتفع من 500 دولار الى 556 دولار، الخلوي من 200 دولار الى 222 دولار، إطار السيارة من 50 دولار الى 57 دولار، كولييه السيارة من 20 الدولار الى 22 ".وبالنسبة للرقابة، اشار شمس الدين الى أن عدد المراقبين في وزارة الاقتصاد لن يكون كافياً، وهذا ما ستقوله الوزارة، اضافة الى بعض التجار خزّن بعض الموادّ والسلع على سعر الـ1500 ل.ل. ليقوموا برفع الاسعار ولكن بشكل تدريجي".وشدد على أننا ذهبنا الى خيار مجحف بحق اللبنانيين، وعلى الدولة رفع الايرادات ولكن ليس بهذه الطيرقة، وهناك طرق أخرى يمكن استخدامها ولا تمسّ بحياة اللبنانيين بشكل مباشر. (يمكن الاطلاع على الحلقة المقبلة عن بدائل الدولار الجمركي التي يمكن للدولة استخدامها لرفع مداخيلها الخميس المقبل السادسة مساء عبر فايسبوك والموقع الالكتروني).