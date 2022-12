برنامج "The Researcher" بموسم جديد ابتداءً من الجمعة 16 كانون الأوّل على الـ"LBCI"

الإعلان

في وجه الأزمات التي تعصف بلبنان، يبقى برنامج "The Researcher" البوصلة التي تُضيء على صورة لبنان الأدمغة، الاختراعات، الأبحاث العلمية، الطبيّة... على ثروة لبنان في العلم والمعرفة والفن والجمال لخدمة الانسان والمجتمع.برنامج "The Researcher" يعود بموسم جديد ابتداءً من الجمعة 16 كانون الأول على الـ"LBCI"، ويتضمّن فقرات جديدة الى جانب فقرات البرنامج الناجحة."الأمن الغذائي" الذي يشغل العالم اليوم عنوان الحلقة الأولى من البرنامج الذي كَتَب فكرته ويقدّمه الدكتور عماد بو حمد. ما هي الأبحاث التي نُفّذت في الجامعة الاميركية في بيروت حول "الأمن الغذائي وبرنامج تنمية المجتمع الريفي"؟ هل يمكن لتناول الغذاء أن يقتل الناس أكثر من الجوع نفسه؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها ضيف الحلقة الدكتور رامي زريق مدير برنامج الأمن الغذائي في كلية الزراعة وعلوم الأغذية في الجامعة الأميركية في بيروت.البرنامج الذي سيحافظ بموسمه الحالي على بعض فقراته منها القصص المُلهمة لجيل الشباب التي يرويها كل باحث، مروراً بفقرة المسابقة التي تستقبل طلاب من كليات مختلفة من الجامعة الاميركية حيث يتبارون فيما بينهم لتقديم مشروع مبتكر ومثمر، الى جانب فوز الفريق الرابح بمبلغ 18 مليون ليرة لبنانية، فيما الفريق المقابل سيحصل على مبلغ تسعة ملايين ليرة. سيكون للجمهور أيضاً فرصة الربح عبر الإجابة على سؤال مواقع التواصل الاجتماعي للـ"LBCI".ومن ضمن الفقرات الجديدة التي استحدثها البرنامج، فقرة "شو قولَك مع رامي وأريج"، والتي تهدف الى استطلاع آراء الناس حول معلوماتهم عن موضوع الحلقة، من تقديم كل من الممثلة ونجمة السوشال ميديا أريج الحاج، ونجم السوشال ميديا رامي زين الدين.وفي الحلقة، إطلالة غير تقليديّة لنجوم الفن والجمال للإجابة على أسئلة موضوع الحلقة ضمن فقرة "Out of the box". فماذا يقول ضيف الحلقة الأولى النجم ملحم زين عن زراعة الحشيش؟ هل يطلب حكم الإعدام لأب يسرق رغيف خبز لإطعام أولاده الجياع؟ وما هو موقفه من توطين أو ترحيل الفلسطينيين؟تتضمّن الحلقة أيضاً تقارير مصوّرة مع كل من أخصائية التغذية في الجامعة الاميركية الدكتورة كارلا مراد، لتُلقي الضوء على العادات الصحية والغذائية السليمة لزيادة قدرة الأطفال على مقاومة الأمراض، ومع الدكتور يوسف أبو جودة الأستاذ المشارك في كلية الزراعة في الجامعة الاميركية، الذي سيكشف عن وسائل مبتكرة، لتلافي الاستخدام الكثيف للمبيدات الكيميائية في الزراعة وأضرارها على المستهلك."The Researcher" فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد، ويُعرض كل جمعة الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI"، وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، كما على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة الأميركية من إنستغرام وفايسبوك وغيرها.