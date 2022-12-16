ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في ضيافة الإعلامي رودولف هلال ضمن حلقة خاصّة السبت على الـLBCI

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تطلّ ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة خاصّة غداً السبت على الـ"LBCI".ماذا تقول ياسمينا زيتون عن زيارتها الأخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية؟ماذا تكشف عن التدريبات والدعم الذي قدّمته لها المُديرة الوطنيّة لملكة جمال لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال الولايات المتحدة السابقة ريما فقيه، استعداداً للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، التي ستُقام هذا العام في 14 كانون الثاني في نيو أورلينز في أميركا؟ما هي النشاطات والأعمال الإنسانية التي تعمل عليها، في إطار القضية الإنسانية التي اختارتها عنواناً لولايتها الجمالية هذا العام؟هذه المواضيع وغيرها في حوار خاص لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون غداً السبت الساعة 20.40 بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".