في "The Researcher" هذا الأسبوع... ماذا عن تقنية ترميم الثدي من أنسجة المريض؟ وهل خضعت ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق لعمليّات التجميل؟

الإعلان

"الجراحة التجميليّة" عنوان حلقة الغد من برنامج "The Researcher" مع الدكتور عماد بو حمد على الـ"LBCI"، وضيفها رئيس قسم الجراحة التجميليّة في الـ"AUB" الدكتور أمير ابراهيم.ماذا عن الجديد الذي أدخلته الأبحاث في مستشفى الجامعة الأميركيّة على صعيد ترميم الثدي من أنسجة المريضة وانعكاسات هذه الوسيلة الترميمية على جودة حياتها؟ ماذا عن ترميم الأطراف للأطفال المُصابين بالسرطان، والبالغين على أثر الحروب والحوادث؟هل تحوّلت عمليّات التجميل الى هوس وإدمان؟ ومتى يجب اللجوء إليها؟ أسئلة سيُجيب عنها الدكتور ابراهيم، كما سيتحدّث عن الجائزة العالميّة التي حصدها.في فقرة "Out of the box"، تُطلّ أيقونة الجمال ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق. هل تعيش رزق هاجس الخوف من زوال الجمال مع التقدّم بالعمر؟ هل خضعت لعمليّات التجميل؟ومن تختار كأيقونة للجمال في لبنان في مجال الفن بين النجمات هيفا وهبي، مايا دياب، سيرين عبد النور، ونادين نسيب نجيم؟وفي الحلقة أيضاً، فقرة المسابقة التي تستقبل هذا الأسبوع طلاباً من كلية الطب، وفقرة "شو قولَك مع رامي وأريج" تقديم كل من الممثلة ونجمة السوشال ميديا أريج الحاج، ونجم السوشال ميديا رامي زين الدين، إضافة الى سؤال الجمهور، الذي يتيح فرصة الفوز، عبر الإجابة على سؤال مواقع التواصل الاجتماعي للـ"LBCI".