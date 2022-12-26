لماذا بكت ورد الخال في حفل زفاف نيكول سابا ويوسف الخال؟ (فيديو)

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ضمن الحلقة الميلادية "نجوم العيد" على الـLBCI، خاضت النجمتان ورد الخال ونيكول سابا تحدي "تغليف الشوكولاتة".وطلب الإعلامي يوسف الخال من النجمتين تغليف الشوكولاتة بالأوراق خلال طرح مجموعة من الأسئلة عليهما، بهدف اكتشاف مدى معرفتهما لبعضهما.ومن بين الأسئلة التي طرحها الإعلامي رودولف هلال خلال هذه الفقرة: ما هي أسوأ وصفة حضرتها نيكول سابا وتناولتها ورد الخال؟ ما هو الشيء الذي لا تحبه نيكول سابا في "ديكور" منزل ورد الخال؟وعندما سأل رودولف هلال ورد الخال عن شيء لم يُعجبها في حفل زفاف يوسف الخال ونيكول سابا، كشفت ورد الخال أنها بكت كثيراً في حفل الزفاف. فلماذا بكت؟أسئلة كثيرة تكتشفون إجاباتها في الفيديو أدناه، ومن هي النجمة التي فازت بالتحدي؟