لقاء مؤثر بين سيرين ووالدها جوزيف ديب في "أحمر بالخط العريض"... سنوات من البحث والغموض تنتهي بفرح!

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كثيرة هي قصص العذاب والألم التي نسمع عنها في حياتنا اليومية، لذلك يسعى برنامج "أحمر بالخط العريض" والإعلامي مالك مكتبي الى زرع الفرح في قلب كل شخص يبحث عن فرصة أمل.وفي حلقة الأربعاء من "أحمر بالخط العريض" على شاشة الـLBCI، رسم الإعلامي مالك مكتبي الابتسامة على وجه سيرين بعد سنوات من الغموض والعذاب والبحث عن والدها الحقيقي.هذه الشابة روت خلال الحلقة كيف بدأت في رحلة البحث عن والدها الحقيقي بعدما اكتشفت أن والدها ليس والدها، بل جدها.نصف صورة حصلت عليها سيرين من جدتها بدأت منها رحلتها. سنوات كثيرة ومحاولات عديدة للعثور على جوزيف ديب من دون جدوى، واتصال هاتفي خلال الحلقة مع جدة سيرين ووالدتها كشف تفاصيل جديدة عن والدها جوزيف ديب.وفي ختام الحلقة، استطاع الإعلامي مالك مكتبي وبرنامج "أحمر بالخط العريض" من جمع سيرين بوالدها جوزيف ديب. فكيف كان اللقاء؟