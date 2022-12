في The Researcher الجمعة... هل يعاني يوسف الخال مرض النسيان؟

الإعلان

"النسيان" هو عنوان الحلقة الثالثة من برنامج The Researcher. أسئلة كثيرة ستجيب عنها الدكتورة ريتا خوري، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي العيادي في الجامعة الأميركية في بيروت.وستتكلم الدكتورة خوري عن الخرف والألزهايمر والفرق بينهما، وهل الألزهايمر هو مرض وراثي؟ وهل يصيب كل الفئات العمرية أم فقط الشيخوخة؟ وستطلعنا عن جديد أبحاثها عن الإكتئاب عند كبار السن المصابين بالخرف والأزهايمر.وستكشف الدكتور خوري عن الأبحاث التي قامت بها، وما توصلت اليه عن العلاقة بين غسيل الكلى وضعف الذاكرة. كما وستجيب عما إذا كان هناك علاقة بين الضغط العصبي وجائحة كورونا والنسيان.أما الدكتور مارك بركات، الأستاذ المساعد في علم النفس العصبي السريري في قسم الطب النفسي في الجامعة الاميركية في بيروت، فسيكشف عن آخر الوسائل التي توصلت اليها أبحاثه للتمييز بين مشاكل الذاكرة الناتجة عن العمر وتلك الناتجة عن مرض الألزهايمر.هذا، ويطلعنا أخصائي طب الشيخوخة والطب الداخلي والعناية التلطيفية الدكتور ناظم قيصر باسيل عن البحوث الطبية التي بفضلها أصبحنا اليوم نمتلك لأول مرة في لبنان، وعلى المستوى الوطني، مقاييس لفحص الذاكرة وتقييمها لدى كبار السن ومرضى الألزهايمر.وخلال فقرة "شو قولك مع رامي وأريج"، سنعرف مَن نصح أريج بعدم السهر تحسباً لإصابتها بالألزهايمر، وما علاقة العقد النفسية الني يعانيها صديق رامي الذي ينسى اسمه.وفي فقرةOUT OF THE BOX ، إطلالة غير تقليدية للممثل يوسف الخال الذي سيكشف عن سبب توثيق كل شيء من خلال التصوير، وسيتطرق الى الأسباب التي أدّت الى نسيانه اسم أحد الأشخاص.وفي الحلقة، تقرير عن القصص الملهمة لجيل الشباب، وأيضاً فقرة المسابقة التي تستقبل طلاباً من كلية الطب، إضافة الى سؤال الجمهور الذي يتيح أيضاً فرصة ربح من خلال الإجابة على سؤال يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للـLBCI.