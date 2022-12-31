ماغي فرح لبرج القوس في عام 2023: "سنة الحبّ المُطلق" (فيديو)

ما هي توقعات ماغي فرح لبرج القوس 2023؟

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LBCI News Lebanon

أطلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح مع الإعلامي رودولف هلال في ليلة رأس السنة 2023 عبر شاشة الـLBCI وذلك في فقرة تقديم الأبراج للعام الجديد.

وتكلّمت ماغي فرح عن برج القوس قائلةً: "على الصعيد المهني، يتسلم برج القوس هذا العام مهاماً جديدة مع فرص عمل جديدة"، وبالتالي فإن "الأولوية تأتي للوضع المالي وذلك ابتداءً من شهر آذار ويكون ناجحاً في مجالات السوائل والصيدلة والأدوية والصناعة والتجارة".

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أما على الصعيد العاطفي، فقد أعلنت ماغي فرح أنه "ممكن أن يتم الزواج أو الارتباط في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد".

وأضافت "الفترة العاطفية الأجمل لبرج القوس ستمتدّ لمدة 4 أشهر بين حزيران وتشرين الأول، وتكون هذه سنة "الحبّ المُطلق" لبرج القوس والغرام من النظرة الأولى، ولكن بدوره يكون متطلباً وحذراً قليلاً. وفي حال الزواج من الممكن أن يمرّ برج القوس بأزمة زوجية ويتخذ قراراً مصيرياً".

ولفتت ماغي فرح إلى أن برج القوس سيُعالج كلّ طارئ ودواء على الصعيد الصحي، كما سينجح في الحصول على الأمور الّتي يبتغيها في عام 2023.

لمزيد من التفاصيل حول برج القوس شاهدوا الفيديو أدناه: