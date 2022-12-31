"سنة ثورية" لبرج الجدي... ماذا كشفت ماغي فرح في ليلة رأس السنة؟ (فيديو)

ما هي توقعات ماغي فرح لبرج الجدي عام 2023؟

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LBCI News Lebanon

أعلنت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح خلال الحلقة الخاصة في ليلة رأس السنة مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI أن هذه السنة ستكون بمثابة "سنة التغيرات الكبرى" لبرج الجدي.

وبدأت ماغي فرح بالتحدث عن الصعيد المهني وقالت: "يواجه برج الجدي في الشهرين الأولين من العام الجديد بعض المواقع السيئة حيث يكون "جوبيتر" في الحمل، ولكن يبتعد عنه "ساتورن" في آذار".

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وتابعت "أما في أيار فيدخل كوكب الحظّ إلى برج مهمّ للجدي وهو برج الثور. والجدي هذا العام سيجني أموالاً طائلةً ويصبح ثرياً أو مشهوراً أو ينطلق في مشروع جديد وستكون المهام سهلة جداً أمامه".

وعلى الصعيد العاطفي، "فيعيش برج الجدي مشاعر كثيفة مع انفعالات ضخمة، ويشهد زواجاً وولادات في حياته وعلاقات مميزة وارتباطات محتملة"، بحسب ماغي فرح.

وقالت ماغي فرح عن برج الجدي: "على الصعيد الصحي، يجب عليه الانتباه لأمنه وسلامته من كانون الثاني إلى أيار. ويواجه الجدي مشاكل صحية في العظام والظهر، ويُخشى من أوجاع في الجهاز التنفسي".

وختمت ماغي فرح قائلةً: "إنها سنة ثورية لبرج الجدي ولكنها ستكون جيدة جيداً".

شاهدوا التوقعات لبرج الجدي في الفيديو أدناه: