ماغي فرح تكشف: "سنة مرّ وحلو" على برج الدلو خلال عام 2023 (فيديو)

31 كانون الأول 2022 - 15:30 31/12/2022 15:30:00

ماذا كشفت ماغي فرح عن برج الدلو؟

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LBCI News Lebanon

كشفت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح مع الإعلامي رودولف هلال في الحلقة الخاصة في ليلة رأس السنة عبر شاشة الـLBCI بعض المعلومات عن مصير برج الدلو لعام 2023.

وقالت ماغي فرح: "سيعيش برج الدلو المرارة في القسم الأول من العام الجديد ولكن الأمور ستصبح أفضل مع حلول الصيف".

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أما عاطفياً، فيستعيد برج الدلو استقلاليته ويعيش أجواء رومانسية جداً، ولكنها ليست سنة الارتباط، وفقاً لعالمة الفلك ماغي فرح.

ونصحت ماغي فرح برج الدلو بالانتباه من بعض الاختبارات خلال العام المقبل، وعدم السماح للتوتر بالسيطرة على صحته كي لا يؤدي إلى أمراض في جسده.

لمزيد من التفاصيل عن برج الدلو شاهدوا الفيديو أدناه: