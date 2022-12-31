ماغي فرح تكشف: "سنة مرّ وحلو" على برج الدلو خلال عام 2023 (فيديو)

كشفت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح مع الإعلامي رودولف هلال في الحلقة الخاصة في ليلة رأس السنة عبر شاشة الـLBCI بعض المعلومات عن مصير برج الدلو لعام 2023.
وقالت ماغي فرح: "سيعيش برج الدلو المرارة في القسم الأول من العام الجديد ولكن الأمور ستصبح أفضل مع حلول الصيف".
أما عاطفياً، فيستعيد برج الدلو استقلاليته ويعيش أجواء رومانسية جداً، ولكنها ليست سنة الارتباط، وفقاً لعالمة الفلك ماغي فرح.
ونصحت ماغي فرح برج الدلو بالانتباه من بعض الاختبارات خلال العام المقبل، وعدم السماح للتوتر بالسيطرة على صحته كي لا يؤدي إلى أمراض في جسده.
لمزيد من التفاصيل عن برج الدلو شاهدوا الفيديو أدناه: