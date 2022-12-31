إلى مواليد برج الحوت... ماذا كشفت ماغي فرح عن عام 2023؟ (فيديو)

31 كانون الأول 2022 - 15:45 31/12/2022 15:45:00

ما هي توقعات ماغي فرح لبرج الحوت عام 2023؟

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LBCI News Lebanon

طمأنت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح مواليد برج الحوت ضمن حلقة خاصة في ليلة رأس السنة مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI بأنه سيشهد تغيرات كثيرة خلال عام 2023.

وفي الحديث مع الإعلامي رودولف هلال، الّذي اتّضح أنه من مواليد برج الحوت، قالت ماغي فرح إن الحوت "يتمتع بحاسة سادسة ويشعر بالناس إلا أنه لا يظهر ذلك للآخرين".

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وأضافت "مسؤوليات جديدة قد تُشعر برج الحوت بالإرهاق وتُبدل بشخصيته خلال العام المقبل".

وعلى الصعيد العاطفي والصحي، أوضحت ماغي فرح أن برج الحوت قد يشهد الحبّ والزواج، وقد يقع في شباك الحبّ أثناء السفر مع أشخاص يعيشون خارج محيطه في عام 2023.

ونصحت ماغي فرح برج الحوت بالانتباه إلى التعرض للتعب والارهاق وعدم الاستهتار بالصحة والمحافظة على سلامة الأعصاب.

لمشاهدة توقعات برج الحوت تابعوا الفيديو أدناه: