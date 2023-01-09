حفل انتخاب ملكة جمال الكون"71st Miss Universe" السبت المُقبل... والـ"LBCI" تُطلق حملة للتصويت لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون

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بدأ العدّ العكسي لحفل انتخاب ملكة جمال الكون "71st Miss Universe" الذي سيُقام السبت المُقبل 14 كانون الثاني 2023 في "New Orleans Ernest N. Morial Convention Center" في نيو أورلينز- لويزيانا، في الولايات المتحدة الأميركيّة، والذي ستنقُله الـ"LBCI" مباشرة على الهواء.ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون غادرت، لتُمثّل لبنان في المسابقة الى جانب أكثر من 85 دولة، وهي تُكمل استعداداتها، لتمثيل لبنان أفضل تمثيل.من جهتها، أطلقت الـ"LBCI"، وبالتعاون مع الجمهور اللبناني المُقيم والمُغترب، حملة إعلاميّة مواكِبة للتصويت لملكة جمال لبنان، كون التصويت يُشكّل أحد العوامل المهمّة في المسابقة، وذلك عبر منصّاتها الإعلاميّة والرقميّة، وعبر تغطية مباشرة من قلب الحدث، وتقارير خاصّة ضمن نشرة الأخبار الرئيسيّة.إذاً، المطلوب تكثيف التصويت، وأن تعود ياسمينا حاملة اللقب الجمالي الكوني. فوزٌ سيُضيفه لبنان الى اللائحة بعد إنجاز فرقة "ميّاس" اللبنانيّة وإحرازها لقب برنامج "أميركا غوت تالنت America's Got Talent" لهذا الموسم، ونجاح منتخب لبنان لكرة السلّة في أن يكون من بين أوائل المنتخبات المتأهّلة الى نهائيّات بطولة العالم في كرة السلّة، إضافة الى إحرازه المركز الثاني في بطولة كأس أسيا لكرة السلّة.