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16 كانون الثاني 2023 - 14:32
16/01/2023 14:32:00
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
"تعا قلو بيزعل" قريبا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار برامج, حسين قاووق,محمد الدايخ ,"تعا قلو بيزعل" قريبا
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LBCI News Lebanon
من بينكم لا يعرف الثنائب محمد الدايخ وحسين قاووق الذي كسر الصور النمطية والمحظورات وهزّت أعمالهما مواقع التواصل الاجتماعي؟
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