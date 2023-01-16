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16 كانون الثاني 2023 - 14:32
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"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

"تعا قلو بيزعل" قريبا Lebanon, news ,lbci ,أخبار برامج, حسين قاووق,محمد الدايخ ,"تعا قلو بيزعل" قريبا
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Lebanon News
من بينكم لا يعرف الثنائب محمد الدايخ وحسين قاووق الذي كسر الصور النمطية والمحظورات وهزّت أعمالهما مواقع التواصل الاجتماعي؟
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