"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

"تعا قلو بيزعل" قريبا

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LBCI News Lebanon

من بينكم لا يعرف الثنائب محمد الدايخ وحسين قاووق الذي كسر الصور النمطية والمحظورات وهزّت أعمالهما مواقع التواصل الاجتماعي؟