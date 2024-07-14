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شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!
اخبار البرامج
2024-07-14 | 16:19
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شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!
شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!
تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "Technica" السيد طوني حداد عن قصة نجاح الشركة الهندسية الرائدة منذ العام 1982 ضمن برنامج My Journey من الأوّل مع الدكتورة باسكال لحود وعبّود بجاني عبر شاشة
الـ LBCI.
وفي التفاصيل، تحدث حداد عن روح الاتحاد التي تتمتع بها الشركة وصلابة العمل من خلال تكاتف فريق العمل، كما أن مصنعها الرئيسي متواجد في بكفيا ويمتد تصدير أعمالها إلى الشركات العالمية، وهي متخصصة بتصنيع آلات مبتكرة هدفها تطوير العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق، كشف السيد حداد عن طموحه الكبير منذ الطفولة في أن يصبح مهندسا على الرغم من عدم موافقة أهله، إذ شجعه محيطه على دراسة الطب ولكنه رفض وثابر بهدف تحقيق حلمه.
وبدأت المسيرة المهنية للسيد حداد في شركة إندفكو مع الراحل جورج افرام، وذكر حداد أن افرام دعم الشركة كثيرا في بداياتها، وما شجعه على المضي قدما كان دعم زوجته المستمر له.
وذكر السيد حداد أن العقبات موجودة دائما في نطاق العمل خصوصا في لبنان، ولكن المهارة تبقى باستخدام الحكمة لحلها، واستطاعت الشركة تجاوز كافة العوائق التي واجهتها أو قد تواجهها في المستقبل واستطاعت تكوين ثقة ثابتة لدى العملاء العالميين للتعامل معها.
لمتابعة الحلقة كاملة،
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