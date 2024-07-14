شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!

شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "Technica" السيد طوني حداد عن قصة نجاح الشركة الهندسية الرائدة منذ العام 1982 ضمن برنامج My Journey من الأوّل مع الدكتورة باسكال لحود وعبّود بجاني عبر شاشة