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"سأبقى في لبنان من الآخر"... شركة "i.e. Muhanna & Co": قصة نجاح مليئة بالجهد والاستقلالية

اخبار البرامج
2024-07-21 | 15:40
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&quot;سأبقى في لبنان من الآخر&quot;... شركة &quot;i.e. Muhanna & Co&quot;: قصة نجاح مليئة بالجهد والاستقلالية
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"سأبقى في لبنان من الآخر"... شركة "i.e. Muhanna & Co": قصة نجاح مليئة بالجهد والاستقلالية

"سأبقى في لبنان من الآخر"... شركة "i.e. Muhanna & Co": قصة نجاح مليئة بالجهد والاستقلالية

تحدث مؤسّس ومدير عام شركة “i.e. Muhanna & Co” السيد ابراهيم مهنا عن قصة نجاح الشركة المذكورة وهي أوّل شركة مستقلّة للاستشارات الاكتواريّة في المنطقة ضمن برنامج My Journey من الأوّل مع الدكتورة باسكال لحود وعبّود بجاني عبر شاشة الـ LBCI.

وشرح مهنا عن العلم الاكتواري بشكل مقتضب مضيفاً أن عمل الخبير الإكتواري توسّع حالياً ليشمل قطاع الاستثمار.

وأكّد مهنا: "أنا سأبقى في لبنان من الآخر"، وتابع: "وجودي في بيئة مختلفة ومنفتحة جعلني أتمتع بشخصية منفتحة".

وقال مهنا إنه درس الهندسة في الولايات المتحدة الأميركية بناءً على طلب والده، وقرر البقاء هناك لفترة أطول بعدما نصحه أحد الأشخاص بدراسة العلوم الاكتوارية.

وتابع: "أصبحت خبيراً اكتوارياً بعد مسيرة طويلة وبدأت مسيرتي بشركة SNA ثم انتقلت إلى قبرص بعد القصف الذي تعرض له منزلي خلال الحرب الأهلية".

ولفت مهنا إلى أنه ذهب إلى قبرص وأسس شركته الخاصة ثم بدأ بالبحث عن شخصين متخصصين بالعلوم الاكتوارية بعدما نصحه أحد الأشخاص بالتواصل معهما خلال وجوده في مؤتمر عالمي.

وأشار مهنا إلى أن نقاط الضعف الموجودة في الشرق الأوسط هي غياب الشفافية في الأرقام، مضيفاً أن النجاح الأكبر بالنسبة له هو الانفتاح على أفريقيا.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.
 

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