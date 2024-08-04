بعد مرور 4 سنوات... هذا ما قالته لارا الهاشم عن الملف القضائي وشق التحقيقات في انفجار المرفأ (فيديو)

تحدثت الاعلامية الزميلة في الـLBCI لارا الهاشم، خلال استضافتها في برنامج Morning Talk، عن الملف القضائي وشق التحقيقات في انفجار المرفأ الذي هز العاصمة بيروت في 4 آب 2020، بعد مرور 4 سنوات على حدوثه.يمكنكم مشاهدة المقابلة كاملة في الفيديو أدناه