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"حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير"... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)

اخبار البرامج
2024-08-04 | 07:37
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&quot;حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير&quot;... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)
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"حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير"... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)

تحدثت السيدة ميراي خوري والدة الشاب الياس ابن الـ16 سنة، الذي أصيب في انفجار المرفأ في 4 آب 2020، ورحل بعدها، عن ذكريات اليوم الأليم، ضمن برنامج Morning Talk، عبر اشة الـLBCI.

وقالت: "لا أعتقد أن المعنيين يشعرون بأي شيء والدليل على ذلك هو أنهم وضعوا النيترات في المرفأ الرئيسي للمدينة وأبقوه هناك لمدة 7 سنوات ولم يفكروا بنتائج الأمر، وهم لم يخلوا المنطقة وكان معهم كامل الوقت للقيام بذلك".

وروت ميراي تفاصيل ما جرى مع عائلتها يوم 4 آب، وقالت: "كنا في المنزل وكنت أعمل... أتى الينا الياس وطلب منا أن نرى الحريق الذي يحصل في المرفأ... أصر علينا جميعا أن نأتي معه الى النافذة... ولو بقيت أعمل في سريري لكان سقط عليّ الجدار ولم أكن لأنجو ... توجهنا أنا وشقيقته لرؤية الحريق وهو دخل الى غرفته ليصوّر المشهد ويرسله الى أصدقائه وانفجر البيت".

وتابعت: "لا أستطيع أن أشرح شعوري... سقط المنزل على رؤوسنا... عثرت عليه ملقى على الدرج... أخذه زوجي وتوجه به الى الطريق وبدأ يصرخ للناس... ساعدوني ابني صغير... كل شخص منا ذهب الى مستشفى... ابنتي وُضعت على الرصيف أمام أحد المستشفيات... بقيت أسبوعين في المستشفى... لم يخبروني عن حالة الياس... وعندما خرجت من المستشفى وتوجهت لرؤيته صُدمت وبدأت باستيعاب ما حصل فعلا".
 

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