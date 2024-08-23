"غريبة" دخلت حياة رؤوف سالم وأعادت له الأمل بالحب... هل تذكرون المسلسل الذي أسر القلوب عبر الـLBCI؟

لم تكن يوما الأعمال الدرامية اللبنانية التي عُرضت على شاشة الـLBCI من الأعمال التي تموت قصصها مع الزمن، فلكل حكاية ولكل مسلسل قاعدة شعبية كبيرة لا تزال تتذكر المشاهد والأحداث وتعيد مشاهد المسلسلات مرارا وتكرارا.وفي عيد الـLBCI الـ39، لا بد أن نعود بالذاكرة الى أكثر من عقد من الزمن، ونتذكر معا أحد أكثر المسلسلات رواجا، والذي جمع الممثل عمار شلق والفنانة سيرين عبد النور في قصة مميزة من كتابة العظيم شكري أنيس فاخوري، من ضمن سلسلة حكايات."غريبة"، هذا المسلسل الذي أسر قلوب المراهقين والكبار، ودخل إلى كل منزل لبناني، انطبع في أذهان عشاقه، ولعب فيه شلق دور رؤوف سالم، المرشح للنيابة، في حين لعبت سيرين عبد النور دور الاعلامية زينا، الصحافية التي دخلت حياته وابنته بالصدفة لتخلصه من الموت وتعيج له الأمل بالحب.وشاركهما بالتمثيل، مجموعة كبيرة من الممثلين أبرزهم: نهلة داوود بدور نجوى، وأليكو داوود بدور ملحم، و باتريك مبارك ووليد العلايلي وهاغوب دو جرجيا ورانيا عيسى ومي سحاب وألفيرا يونس وكمال الحلو وجناح فاخوري وغيرهم.حتى أن شارة المسلسل التي غنتها سيرين عبد النور حصدت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.