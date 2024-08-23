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بين سمر وكمال وغطاس... "سجينة" هربت من سجّانها ووقعت في حب مخلّصها: هكذا اجتمعت سيرين عبد النور برودني حداد!

اخبار البرامج
2024-08-23 | 12:00
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بين سمر وكمال وغطاس... &quot;سجينة&quot; هربت من سجّانها ووقعت في حب مخلّصها: هكذا اجتمعت سيرين عبد النور برودني حداد!
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بين سمر وكمال وغطاس... "سجينة" هربت من سجّانها ووقعت في حب مخلّصها: هكذا اجتمعت سيرين عبد النور برودني حداد!

من منا لا يتذكر مسلسل "السجينة" الذي عرض على شاشة الـLBCI منذ حوالي الـ10 سنوات؟

هذا المسلسل الذي يروي قصة سمر زوجة غطّاس العاطل عن العمل، والتي كانت  تعيش معه في منزل والدته التي كانت تسيء معاملتها، وبعد توالي الأحداث صدفة تجمع سمر بوالد المحامي كمال... لتتحول قصتهما بعد ذلك الى قصة حب كبيرة انتهت بالزواج.

وجمع العمل، الذي ألفه القدير شكري أنيس فاخوري، عددا كبيرا من الممثلين من بينهم: سيرين عبد النور ورودني حداد ومجدي مشموشي ونهلة داوود وعصام الأشقر وجناح فاخوري وغيرهم.

وفي عيد الـLBCI الـ39 كان لا بد من أن نتذكر معا هذا المسلسل الذي انتظره الجمهور أسبوعيا على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال لمتابعة أحداثه المشوقة.
 

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