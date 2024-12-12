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نعمة أفرام من بكفيا: الرئيس المقبل يجب أن يضع أُسُسًا للمئوية الثانية للبنان

اخبار البرامج
2024-12-12 | 14:47
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نعمة أفرام من بكفيا: الرئيس المقبل يجب أن يضع أُسُسًا للمئوية الثانية للبنان
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نعمة أفرام من بكفيا: الرئيس المقبل يجب أن يضع أُسُسًا للمئوية الثانية للبنان

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع النائب نعمة افرام، في مقرّه في بكفيا وفي حضور النائب الياس حنكش في آخر المستجدات.

بعد اللقاء قال افرام: "تشرفت بلقاء النائب سامي الجميّل بعدما ترشحت رسمياً اليوم. وقمت بهذه الخطوة احتراماً للشعب اللبناني ولكل ناخب في البرلمان سيدلي بصوته بعد شهر من الآن".

وأشار إلى ان "الشرق كله يتغير وأننا نتطلع الى مشهد جديد. ومن المهم ان يعرف النواب اللبنانيون موقف المرشح من هذه المتغيرات، لأنهم سيختارون على أساسها ويتحملون مسؤولية المستقبل لما هو أبعد من ست سنوات لا بل لمئوية جديدة".

وأشار افرام إلى أن الرئيس المقبل، "يجب أن يضع أسساً للمئوية الثانية للبنان وهذا ما جرى تداوله مع النائب الجميّل". وإذ أكد على عمق العلاقة بين الطرفين ترك لحزب الكتائب اعلان موقفه من الترشح في الوقت المناسب. 

ولفت افرام إلى أنه سيتابع جولاته على أن تتبلور الصورة في خلال عشرة أيام، معتبراً أن "امام لبنان فرصة لبدء صفحة جديدة بعدما أهدرنا اكثر من فرصة وهذه المرة لا يجب إضاعة الفرص مع الفجر الجديد الذي يبزغ على الشرق".

 

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