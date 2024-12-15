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بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"

اخبار البرامج
2024-12-15 | 15:30
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بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في &quot;أرض الواقع&quot;
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بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"

في تصريحات مثيرة وصادمة، أطلق الممثل السوري بشار إسماعيل مواقف حادة تناولت النظام السوري وعائلة الأسد في مقابلة "اونلاين" مع الإعلامي رودولف هلال في الحلقة الأولى من برنامجه الجديد "أرض الواقع"، مشيرًا إلى حجم الخوف الذي عاشه الشعب السوري في ظل حكمهم.

"الشعب السوري كله كان خائفاً من النظام؟ نعم"... بهذه العبارة، أكّد إسماعيل حقيقة الشعور الجماعي بالخوف، مشيرًا إلى أن هذا الخوف كان سائدًا بين الجميع دون استثناء.

ولم يتردد إسماعيل في وصف بشار الأسد بـ"المجنون"، قائلاً: "مجنون وحكم سوريا... أهبل وحاكم سوريا." كما لم يوفر زوجته أسماء الأسد من النقد، واصفًا إياها بـ"إمرة الدب" و"البشعة جدًا"، متهمًا إياها بالجشع و"تجويع الأسد وجوع الدولارات".

وفي حديثه عن ماهر الأسد، وصفه إسماعيل بأنه "مجرم رسمي"، مضيفًا أن زوجة ماهر، منال الأسد، أعربت عن ندمها على الزواج منه عبر منشورات على مواقع التواصل، حيث أعلنت تبرؤها من العائلة. وعلّق إسماعيل قائلاً: "من كثر ما خانها مع الحلوين وكل يوم مع واحدة جديدة."

عند سؤاله عن المجازر المرتكبة في سجن صيدنايا، قال إسماعيل: "أنا بحياتي ما كنت بتخايل هذا الأمر. حاولوا استدراجي للذهاب، ولكن الحمدلله لم أرَ السجن."

وفي تصريح أثار الجدل، رد إسماعيل على سؤال حول مشاهدته بشار الأسد بالملابس الداخلية قائلاً: "الكلسون صار عز الوطن"، في إشارة ساخرة لما آل إليه الوضع في سوريا.

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