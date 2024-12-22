باسم مغنية يحقق حلم الطفل نضال... والأخير: أنا كثير كثير كثير مبسوط! (فيديو)

زار الفنان باسم مغنية استوديو "أرض الواقع"، ليفاجئ الطفل نضال، وهو طفل من ذوي الهمم ومن عشاق باسم مغنية، وكان حلمه أن يلتقي به وأن يطل على شاشة التلفزيون.



نضال الذي أطل بكل عفوية وفرح عبّر بسعادة كبيرة بعد أن وصل مغنية الى الاستوديو، حيث استضافهما الاعلامي رودولف هلال.



وقال باسم مغنية: "الأطفال الذين يعيشون حالة نضال هم رمز للبراءة"، في حين أكد نضال: "أنا كثير كثير كثير مبسوط".

