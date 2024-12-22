الطفلة ليان حاربت السرطان وانتصرت... وبديع أبو شقرا يحقق أمنيتها بطريقة مميزة! (فيديو)

استضاف الاعلامي رودولف هلال، في برنامجه "أرض الواقع" عبر شاشة الـLBCI ، الطفلة ليان عزيز التي كانت مصابة باللوكيميا (سرطان في الدم) واستمر علاجها لمدة 3 سنوات و 3 أشهر.



وقالت ليان: "في أول سنة من العلاج شعرت بالانزعاج ثم أكملت حياتي بشكل عادي"، معبرة عن حبها للتلفزيون وأنها كانت تحب جدا أن تطل على الشاشة الصغيرة، ورنمت "قلبي مهيا مغارة".



وعبرت ليان عن حبها الكبير للممثل بديع أبو شقرا وقالت: "أحب أن أشارك معه في التمثيل"، فما كان من الأخير الا أن فاجأها في الاستوديو حاملا معه الهدايا.



وتشارك بديع أبو شقرا، الذي حضر بكل عفوية وبنظرات تملؤها المحبة، بالغناء لعيد الميلاد مع الطفلة ليان.



