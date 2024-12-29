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كيف علّقت نيكول سابا على أقوال باميلا الكيك وإطلالتها في "الموريكس دور"؟

اخبار البرامج
2024-12-29 | 16:01
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كيف علّقت نيكول سابا على أقوال باميلا الكيك وإطلالتها في &quot;الموريكس دور&quot;؟
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كيف علّقت نيكول سابا على أقوال باميلا الكيك وإطلالتها في "الموريكس دور"؟

علّقت النجمة اللبنانية نيكول سابا خلال حلولها ضيفةً مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة خاصة قبل يومين من ليلة رأس السنة 2025 عبر شاشة الـLBCI، على النجمة باميلا الكيك الّتي خطفت الأضواء في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور". 
 
وقالت نيكول في سياق الحديث: "حسيت حالي باميلا الكيك" لأنها تربط المواضيع ببعضها بسرعة كبيرة.
 
وأكّدت أنها تكنّ لها حباً كبيراً وتحترم شخصيتها كثيراً وبخاصةٍ الأمور العميقة الّتي تتحدث عنها.
 
أما عن إطلالتها في حفل "الموريكس دور" لعام 2024، أوضحت نيكول أنها لن ترتدي القناع الّتي خطفت فيه الكيك الأضواء، كونه سيتسبب "باختناقها".
 
لمشاهدة الحلقة كاملةً اضغطوا هنا.

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