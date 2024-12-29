نيكول سابا تودع عام 2024 بتصاريح عفوية في حلقة خاصّة... ما هي الصفة الّتي تنتقدها بزوجها يوسف الخال؟

حلّت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة على الإعلامي رودولف هلال في لقاء مليء بالمشاعر والحديث عن مسيرتها الشخصية والمهنية، حيث تناولت محطات من عام 2024 وتأثير الأوضاع الراهنة عليها وعلى عائلتها.

تحدثت النجمة عن الفترة الصعبة التي مر بها في لبنان، مشيرة إلى أنها عانت نفسيًا بسبب الظروف القاسية. ومع ذلك، استمرت في العمل تحت ضغط جسدي ونفسي كبير، خاصة أثناء تصوير عملها المرتقب في رمضان المقبل في مصر. وأكدت أنها لا تزال تتنقل بين منزلها في لبنان ومصر، حيث ترتاد ابنتها المدرسة في لبنان، بينما يظل زوجها يوسف معها.

ورداً على سؤال حول سبب عدم غنائها للبنان، أوضحت النجمة أنه لم يكن لديها الوقت الكافي لتحقيق ذلك، لكنها كشفت أن زوجها يوسف يستعدّ لإطلاق أغنية خاصة للبنان قريبًا.

في سياق الحديث عن حياتها الشخصية، اعترفت بأنها قامت بحظر العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاق أغنيتها "كاتي". كما تطرقت إلى حلقة "المواجهة" الشهيرة التي ناقشت فيها المنتجين اللبنانيين، مؤكدة أنها تجاوزت تلك المرحلة وقررت التركيز على صحتها النفسية.

عندما سُئلت عن عائلتها، عبّرت عن حبها الكبير لابنتها نيكول، لكنها شددت على قرارها بعدم إظهارها إعلاميًا. وتحدثت أيضًا عن زوجها يوسف، مشيرة إلى أنه يتميز بمهارته في الطهو، لكنها انتقدت صفة "النقّ" التي يتحلى بها. أما ابنتها، فأشادت بحنانها، لكنها اشتكت من تأجيلها للأمور.

أما عن خططها المستقبلية للعام 2025، فقد أكدت النجمة أنها تسعى للعودة بقوة إلى الدراما، خاصة المصرية، واستعادة الأموال التي خسرتها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها تطمح "لتحقيق ما لا يقل عن 40 مليونًا". كما تخطط لتغيير سيارتها كجزء من التغييرات التي تطمح إليها.

على الصعيد الفني، تحدثت عن مسلسلها الجديد "متقابل حبيب"، الذي يجمعها مع النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز والممثل كريم فهمي. وأعربت عن حماسها لرؤية تفاعل الجمهور مع هذا العمل الجديد.

وفي ختام حديثها، أعربت النجمة عن أمنياتها للعام الجديد، حيث تأمل أن تمنح نفسها المزيد من الراحة والحب، وأن تحتفي بنجاحاتها بعيدًا عن الضغوطات. كما تمنت أن يتمكن يوسف من تحقيق أحلامه وأن تتحمل ابنتها فترة غيابها عنها بسبب انشغالاتها المهنية.

مقابلة مليئة بالمشاعر والطموحات، تعكس جوانب مختلفة من حياة النجمة اللبنانية، التي تسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والمهنية.

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