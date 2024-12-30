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"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل

اخبار البرامج
2024-12-30 | 16:00
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&quot;عشنا الوجع بفرح&quot;... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل
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"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل

"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل

في حلقة ملهمة عنوانها "أمل" روت السيدة شارلوت بولس قصة ابنها شادي أبي فاضل الذي تحدى الظروف التي أصابته وأكمل مسيرته الدراسية ونشر مجموعة من الكتب حول "ولادته من جديد" بعد قضاء 4 أشهر في غيبوبة. 

وخلال استضافتها من قبل الاعلامية هدى شديد في حلقة خاصة من برنامج "نهاركم سعيد" عنوانها الأمل والحب والقصص الملهمة، تحدثت بولس عن شادي الذي تعرّض لحادث خطير كاد أن يودي بحياته، حيث لم يتوقع الأطباء استيقاظ الأخير من الغيبوبة.

وبعد تعرّض شادي للحادث في عام 2017 وهو اليوم الذي يصادف عيد شفيعة الأمور المستحيلة، القديسة ريتا، أخبرت بولس أنها كانت ترى السيدة العذراء يوميا، فقالت لها أثناء صلاتها: "أنا ام ما تخليني إبكي" خصوصا أنه سبق أن فقدت شقيقتها.

وبعد حوالي 4 أشهر ذهبت بولس لزيارة ضريح القديس شربل طالبة منه: "رجاء يا وعّيه اليوم نهار عيدك يا خده... إذا وعي بدي ابني يوعى ويكون عنده عقل لأنه العقل هو حركة الجسم والحياة"، وفي اليوم التالي عند الساعة 7 صباحا استيقظ شادي وهو ينادي "ماما" علما أنه غير قادر على الكلام.

وكان يعتمد شادي الكتابة بيده اليسرى كونه غير قادر على الكلام، فقال لوالدته إنه يريد إكمال دراساته الجامعية على الرغم من معارضة الطبيب للموضوع.

واستطاع شادي إكمال مسيرته الدراسية والتفوق واختيار اختصاصات إضافية بسبب طموحاته الكبيرة، وكتب حينها كتابه الأوّل "Reborn" الذي روى من خلاله قصته.

وقالت بولس لـ"نهاركم سعيد": "نحن الأمل والحب والايمان ببيتنا خلقلنا شادي عن جديد وإصرار شادي" حيث استمدّت العائلة قوتها من خلاله.

وعلى الرغم من صعوبة العلاجات والسفر والظروف، كان شادي مصرًّا على تحقيق أحلامه والتمسك بالأمل وأضافت بولس: "عشنا الوجع بفرح وأمل".

لمشاهدة الحلقة كامملة، اضغطوا هنا.

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