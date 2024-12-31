أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد رحلة بحث شاقة وسنوات من الفراق... هل وصلت قصة محمود ووالدته إلى خواتيمها السعيدة؟
اخبار البرامج
2024-12-31 | 16:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد رحلة بحث شاقة وسنوات من الفراق... هل وصلت قصة محمود ووالدته إلى خواتيمها السعيدة؟
بعد رحلة بحث شاقة وسنوات من الفراق... هل وصلت قصة محمود ووالدته إلى خواتيمها السعيدة؟
تعمّق الإعلامي مالك مكتبي في الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة حلقات "ليدو" التي تعرض عبر شاشة الـLBCI بمناسبة استقبال العام الجديد، في التفاصيل والمعطيات الأخيرة التي حصل عليها لمساعدة الشاب "محمود" على العثور على والدته.
وفي هذه الحلقة، قال محمود إن والدته مريم تشبهه من كافة النواحي، مضيفاً أن ما يعيشه الآن من معاناة عاشته والدته في السابق.
"جاكلين خوري وين؟"
توجه الإعلامي مالك مكتبي خلال الحلقة برفقة محمود إلى "أوتيل بالاس"، وهو الفندق الذي مكثت فيه "مريم" أثناء عملها في "الليدو" في منطقة طرابلس وتحديداً في الغرفة رقم 10 بعدما رفضت والدتها "زهرة" استقبالها في منزلها بسبب عملها كراقصة.
وانطلق مكتبي في رحلة بحثه عن مريم من مدينة السفيرة الواقعة جنوب شرق حلب في سوريا، مسقط رأسها، وأجرى اتصالات بالعديد من المخاتير والمسؤولين في المنطقة للحصول على المزيد من المعلومات حول مريم وعلم أنها انتقلت إلى مدينة خان شيخون.
واكتشف مكتبي لاحقاً، وبحسب معلومات وردت في صحف سورية في وقت سابق، أنه "تم توقيف وسجن أم رامي في سجن عدرا بدمشق في أيلول عام 2018" والتي ارتبط اسمها باسم والدة محمود.
ووردت معلومات لاحقاً من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كشفت أنه تم ترحيل "مريم" إلى سوريا في عام 2010 بعد توقيفها إلى جانب "أم رامي" بتهمة تسهيل الدعارة.
وعلى الرغم من وجود والدته في سوريا، إلا أن محمود لا يستطيع الدخول إلى سوريا بسبب الاتهامات الموجهة إليه بتسهيل الدعارة وهو الأمر الذي يعيق تحقيق أمنيته الوحيدة وهي رؤية والدته.
ووجه محمود خلال الحلقة رسالة إلى والدته قائلاً: "أنا كتير موجوع بدي ياكي تكوني حدي، بحبك ومسامحك لو شو ما كنتي وبعرف انو القدر جبرك عهيدا الشي بس بدي ياكي".
صورة واحدة تكشف معطيات جديدة
تمكن الإعلامي مالك مكتبي لاحقاً من جمع العديد من الصور لنساء يحملن شهرة مريم وقارن بينها وبين الصورة الوحيدة التي يملكها محمود.
صورة واحدة استوقفت الطرفين وقادتهما إلى مسار جديد في رحلتهما الشاقة للبحث عن سيدة افترقت عن ابنها منذ سنوات طويلة.
وظهرت في هذه الصورة سيدة تُدعى مريم وتحمل شهرة والدة محمود بالإضافة إلى اسم والدها إلا أنها تقطن في الساحل السوري، أي في منطقة بعيدة ومختلفة عن المناطق التي جرى البحث عن مريم فيها سابقاً.
النهاية؟
وصلت مريم، 56 عاماً، إلى لبنان وهي سيدة زعمت أنها أنجبت طفلها الذي أطلقت عليه اسم "محمود" في العام 1985 من زوجها اللبناني الذي قال لها إن ابنها توفي بعدما صدمته سيارة.
وتحدثت مريم بحرقة عن الظلم الذي تعرضت له بسبب زوجها الذي حرمها من رؤية ابنها بعد وفاته وحتى والدتها.
ولفتت مريم إلى أنها ما زالت تحاول تقبّل فكرة وفاة ابنها مضيفةً: "لو كان عايش كان سأل عني".
واجتمعت مريم بمحمود لاحقاً خلال الحلقة في لقاء انتظره العديد من الأشخاص لمعرفة الحقيقة كاملة.
فبعد سنوات من الفراق، هل تمكن محمود أخيراً من العثور على والدته الحقيقية؟
آخر الأخبار
اخبار البرامج
وسنوات
الفراق...
محمود
ووالدته
خواتيمها
السعيدة؟
"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-12-30
رحلة البحث عن مريم مستمرة والأحداث تتصاعد: هل يجد محمود والدته؟
اخبار البرامج
2024-12-30
رحلة البحث عن مريم مستمرة والأحداث تتصاعد: هل يجد محمود والدته؟
0
أخبار دولية
2024-11-30
البديوي: مفاوضات دول المجلس مع الصين في شأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية
أخبار دولية
2024-11-30
البديوي: مفاوضات دول المجلس مع الصين في شأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية
0
آخر الأخبار
2024-11-20
حنكش لـ"حوار المرحلة": استباحة الدستور هي ما أوصلت لبنان الى هذه المرحلة والرئيس ميقاتي أظهر في الفترة الأخيرة نسبة من السيادة والاستسلام ليس من شيمنا وكل الوسائل المتاحة بيدنا في ملف الرئاسة قمنا بها
آخر الأخبار
2024-11-20
حنكش لـ"حوار المرحلة": استباحة الدستور هي ما أوصلت لبنان الى هذه المرحلة والرئيس ميقاتي أظهر في الفترة الأخيرة نسبة من السيادة والاستسلام ليس من شيمنا وكل الوسائل المتاحة بيدنا في ملف الرئاسة قمنا بها
0
أخبار لبنان
2024-10-10
"وطن الإنسان": لانتخاب رئيس للجمهورية فالحرب وصلت إلى مرحلة خطرة جدا
أخبار لبنان
2024-10-10
"وطن الإنسان": لانتخاب رئيس للجمهورية فالحرب وصلت إلى مرحلة خطرة جدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-12-30
"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل
اخبار البرامج
2024-12-30
"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل
0
اخبار البرامج
2024-12-30
رحلة البحث عن مريم مستمرة والأحداث تتصاعد: هل يجد محمود والدته؟
اخبار البرامج
2024-12-30
رحلة البحث عن مريم مستمرة والأحداث تتصاعد: هل يجد محمود والدته؟
0
اخبار البرامج
2024-12-29
نيكول سابا تودع عام 2024 بتصاريح عفوية في حلقة خاصّة... ما هي الصفة الّتي تنتقدها بزوجها يوسف الخال؟
اخبار البرامج
2024-12-29
نيكول سابا تودع عام 2024 بتصاريح عفوية في حلقة خاصّة... ما هي الصفة الّتي تنتقدها بزوجها يوسف الخال؟
0
اخبار البرامج
2024-12-29
كيف علّقت نيكول سابا على أقوال باميلا الكيك وإطلالتها في "الموريكس دور"؟
اخبار البرامج
2024-12-29
كيف علّقت نيكول سابا على أقوال باميلا الكيك وإطلالتها في "الموريكس دور"؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-12
وصول رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف إلى السرايا
آخر الأخبار
2024-10-12
وصول رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف إلى السرايا
0
صحف اليوم
2024-12-31
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
صحف اليوم
2024-12-31
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
0
أخبار دولية
05:25
الحكم القضائيّ الصادر بحق القرضاوي
أخبار دولية
05:25
الحكم القضائيّ الصادر بحق القرضاوي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-27
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-27
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
0
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
0
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:07
top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
3
منوعات
12:10
على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)
منوعات
12:10
على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)
4
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
6
آخر الأخبار
12:26
هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلة لسلاح الجو هاجمت مسلحين في جنوب لبنان أثناء محاولتهم نقل وسائل قتالية
آخر الأخبار
12:26
هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلة لسلاح الجو هاجمت مسلحين في جنوب لبنان أثناء محاولتهم نقل وسائل قتالية
7
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
8
أخبار دولية
05:25
الحكم القضائيّ الصادر بحق القرضاوي
أخبار دولية
05:25
الحكم القضائيّ الصادر بحق القرضاوي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More