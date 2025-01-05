سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025

أوضحت الاعلامية وعالمة الفلم ماغي فرح، خلال حلولها ضيفة على شاشة الـLBCI مع الاعلامي رودولف هلال، أن برج الحوت "يواجه معاكسات في بداية سنة 2025"، لافتة الى أن "سنته سنة ثورية وهو عام انتفاضات وثورة على بعض الأمور، ينتقل الى مكان آخر وتتحسن أموره في شهر أيار".وأشارت ماغي فرح الى أن "برج الحوت ينتصر في معاركه الجديدة في أول 4 أشهر من السنة، ولديه انفراج وتأتيه الحلول تلقائيا في النصف الثاني من السنة".