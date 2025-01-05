"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل

توقعت الاعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح لبرج الجوزاء لسنة 2025 "ألا يواجه معاكسات، وأن الأحداث التي ستواجهه كلها جيدة تقريبا وخاصة في النصف الثاني من السنة، وأن 2025 ستكون سنة جميلة واستثنائية".



وأشارت ماغي فرح، خلال اطلالتها على شاشة الـ LBCI مع الاعلامي رودولف هلال، الى أن مولود برج الجوزاء "سيحقق أحلامه في النصف الثاني من السنة، وأن لديه قصة حب ومن الممكن أن يتعرض لابتزاز عاطفي او للاغواء والتلاعب بالعواطف".