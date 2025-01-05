"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025

توقعت الاعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح أن يكون لدى برج الجدي في سنة 2025 "تقدما مهنيا ومعالجات مهمة، كما أن لديه مسؤوليات كثيرة".



وأشارت ماغي فرح، في حديثها مع الاعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، الى أن "الصيف سيكون صعبا على برج الجدي، وبداية السنة تحمل ايجابيات أكثر وسيواجه بعض المشاكل من شهر حزيران حتى شهر أيلول".