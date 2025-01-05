ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"

أوضحت عالمة الفلك والاعلامية ماغي فرح أن 2025 ستكون "سنة انجاح المشاريع والترقية" لمواليد برج الثور.وخلال اطلالتها عبر شاشة الـLBCI مع الاعلامي رودولف هلال، قالت ماغي فرح ان "برج الثور سينتقل الى مرحلة جديدة وسيطوي صفحة ويفتح صفحة جديدة، وستكون هذه السنة أفضل من الـ4 سنوات الفائتة، وسيكون لديه منصبا وسيتقدم الى جديد وسيربح معركة أو قضية وسيحقق حلما قديما كان لديه".وشددت ماغي فرح على أن "عليه ألا يتسرع"، لافتة الى أن "لا معاكسات فلكية لديه".أما عاطفيا، فأشارت ماغي فرح الى أن "لدى برج الثور حوار مهم مع الشريك وهو أمام خيار مهم في حياته".