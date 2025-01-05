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هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025

اخبار البرامج
2025-01-05 | 14:20
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هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
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هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025

توقعت الاعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح لبرح الأسد أن "ينتصر سنة 2025 في معركة كان لديه خيبة فيها".

وخلال حلولها ضيفة على شاشة الـLBCI مع الاعلامي رودولف هلال، أشارت ماغي فرح الى أن "الأمور ستتبدل لمصلحة برج الأسد رويدا رويدا، وينتظره انقلابا ايجابيا جدا في الصيف".

ورأت ماغي فرح أن "نظرته الفلسفية للأمور ستتبدل ولديه مفاجآت مهمة ستشعره بالانتعاش بعد فترة ركود سنة ،2024 وكل الأحداث التي ستطرأ لديه سيكون فيها أمرا ايجابيا له".
 
 

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