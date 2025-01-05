"سنة مميزة جداً في حياتك"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الميزان لعام 2025

"سنة مميزة جداً في حياتك"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الميزان لعام 2025

توقعت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح لبرج الميزان أن "يعيش سنة صعبة ويمر بتجارب عديدة بالإضافة إلى اضطراره إلى تحمل مسؤوليات عديدة وضخمة في العام 2025".



ولفتت فرح خلال حلولها ضيفة على شاشة الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال، إلى أن العام 2025 يحمل لمواليد برج الميزان بعض الحسم بالإضافة إلى بعض المفاجآت السارّة.



وأوصت فرح مواليد برج الميزان بالانتباه إلى صحتهم الجسدية والنفسية بسبب احتمالية إصابتهم بالإرهاق جرّاء الخيارات الصعبة التي سيواجهونها في حياتهم هذا العام.